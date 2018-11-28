الان تتابع بالفيديو: مظاهرات غاضبة في الأرجنتين.. لا نريد اردوغان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيونس ايرس- الخليج 365: خرج العشرات من المتظاهرين لشوارع الارجنتين منددين بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للعاصمة بيونس ايرس للمشاركة في قمة العشرين. ورفع المتظاهرون لافتات نددوا خلالها بالمذبحة الأرمنية وانتهاك تركيا لحقوق الإنسان واضطهادها للنشطاء وإعتقالها للأبرياء وممارساتها العنصرية ضد الأقليات كالأكراد.

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