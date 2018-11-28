شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة اللجان فى البرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب ، اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة عددا من القوانين وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة .

وتستمع لجنة التعليم إلي وجهات نظر الخبراء حول مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتعقد لجنة الإسكان اجتماعين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وعدد من طلبات الإحاطة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة 3 اجتماعات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة عن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية وهيئة الأوقاف وهيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة البترول وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.