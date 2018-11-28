بحريتا فرنسا وبريطانيا اعترضتا قاربين لمهاجرين حاولا عبور المانش

اعترضت السلطات البحرية الفرنسية والبريطانية 18 مهاجرا كانوا يحاولون عبور المانش، في أحدث محاولات الوصول إلى ​المملكة المتحدة​ بواسطة قوارب. وعثر رجال الدرك الفرنسيون على تسعة مهاجرين يستقلون قارب صيد صغيرا رصدته عبّارة بريطانية قرابة الساعة الخامسة صباحا على بعد ثمانية كيلومترات قبالة دانكيرك. وبعد نحو 50 دقيقة تمكن عناصر من منظمة "اران الآي"الخيرية البريطانية من انقاذ قارب ثان كان على بعد حوالى 13 كلم من ميناء دوفر البريطاني. وكان القارب الثاني يقل تسعة مهاجرين لم تعرف جنسيتهم على الفور.

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