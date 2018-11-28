اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" إلى انّ "​الحكومة​ لن تُشكّل بالسرعة التي يتوقعها البعض وبأنّها ستأخذ وقتاً اضافياً للتباحث بالاسماء وبالحقائب"، الا انّ المعلومات التي كشفت عن تفاصيل التسوية الحكومية، اوحت انّ التشكيلة الانقاذية للحكومة المنتظرة ستبصر النور قبل ​الميلاد​.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر للجمهورية: الحكومة لن تُشكّل بالسرعة التي يتوقعها البعض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .