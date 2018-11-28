النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية فوق حاصبيا والعرقوب وجبل حرمون

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن خرق ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من نوع م. ك حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفيذها طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات حاصبيا و​العرقوب​ وصولا حتى المنحدرات الغربية ل​جبل حرمون​.

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