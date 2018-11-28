مصادر للشرق الأوسط: أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

لفتت مصادر مطّلعة على المشاورات الحكومية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "الأفكار التي طرحها وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ باتت في عهدة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وقد طلب بعض الوقت ليدرس كيفية البحث بها مع المعنيين"، مشيرة إلى أنه "حتى الآن لا يمكن معرفة كيفية التفاعل معها، مع تأكيدها في الوقت عينه على أن الحل لن يكون من حصّة ​رئيس الجمهورية​".

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