MTV: الخيارات التي طرحها باسيل على بري بشان العقدة السنية قدمية متجددة نتائجها غير مضمونة

علمت قناة الـ"MTV" أن "الخيارات التي طرحها رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ عللى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بشان العقدة السنية هي خيارات قديمة مجددة نتائجها غير مضمونة".

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