الجمهورية: اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مخصص لبحث التطورات الأمنية

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ الذي دعا إليه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مخصص للبحث في التطورات الأمنية عموماً، وفي ما يجري تنفيذه من خطط في المناطق اللبنانية كافة خصوصاً".

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