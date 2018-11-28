عبد الرحيم مراد: ثابتون على مواقفنا والقصة سنية سنية بامتياز

أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​عبد الرحيم مراد​ أنه "لا يمكن لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ان يلتقي أعضاء "اللقاء التشاوري" كا واحد على حدى لاننا كتلة واحدة وهذه ليست المرة الاولى التي تتم فيها تشكيل كتلة بعد ​الانتخابات النيابية​ ونحن متفقين مع بعضنا وسنبقى مع بعضنا في البرلمان".

وفي حديث تلفزيوني، سأل مراد: "ماذا سيمنع أن يتم لقائنا كلنا مع بعضنا البعض ولم يحدث من قبل أن لا يكون لدى الحريري رغبة في لقاء أحد"، مؤكداً "اننا ثابتون على مواقفنا والقصة سنية سنية بامتياز ولدينا حلفاء مثلما لدى الحريري حلفاء ونحن كنا معهم طوال الفترات الماضية وبالمقابل يقفون معنا بنتيجة وفائنا لهم وهذا أمر طبيعيو نتمنى أن لا تطول الأمور أكثر".