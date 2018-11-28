المغرب يرحل سعوديين

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أنه، في إطار التعاون الدولي للأنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الأنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، قام المغرب، يوم 19 نونبر 2019، بتسليم مواطنين سعوديين مطلوبين في قضايا مالية إلى بلادهم.

المتهم الأول كان قد هرب من السعودية، وامتنع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ يفوق 99 مليون ريال سعودي، فيما قام المتهم الثاني، حسب السلطات السعودية، بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم التي تفوق قيمتها المليون و300 ألف ريال سعودي.

وختمت الوكالة السعودية قصاصتها بالإشارة إلى أنه «جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهما إلى الجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما».