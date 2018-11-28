شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: هكذا كشفت انتقادات شباب الجماعة لقياداتهم حجم اليأس بالتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الانتقادات التى يوجهها شباب الجماعة إلى قيادات التنظيم، لن تدفعهم نحو شن انتفاضة ضد قيادات التنظيم لكنها تعبقر عن حالة اليأس الإحباط التى تسيطر على شباب الجماعة خلال الفترة الحالية.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهجوم الذى يشنه شباب الإخوان على القيادات تعتبر حالات فردية لم ترتق لتصبح ظاهرة تهدد هذه القيادات وبالتالى لن يستطيع شباب الجماعة الإطاحة بقياداتهم، لكن الجميع يضربه اليأس و الإحباط.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن هذه الانتقادات، وهذا الهجوم الذى يشنه شباب الجماعة هو حالة معبرة عن حالة الصراع الداخلى لدى التنظيم، وحجم الانقسامات الحادة التى وصل إليها خلال الفترة الراهنة.