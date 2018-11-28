انت الان تتابع البنتاجون يحذر روسيا من العبث بموقع هجوم حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اتهامات متبادلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة حلب السورية، حذر على إثرها البنتاجون من العبث بموقع الهجوم والسماح لمحققين بتفتيش الموقع.

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الثلاثاء، روسيا من العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز في مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع. وبحسب وكالة «رويترز»، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنها ستحقق في هجوم الغاز المزعوم في حلب، والذي وقع يوم السبت، وأفادت تقارير بأنه أسفر عن إصابة ما يصل إلى 100 شخص، وحملت الحكومة السورية وحليفتها روسيا مقاتلي المعارضة المسؤولية عن هذا الهجوم. وطلبت الحكومة السورية، التي اتهمت المعارضة بإطلاق غاز الكلور، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق إلى المدينة لتقصي الحقائق.

وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون: «نحذر روسيا من مغبة العبث في موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية، كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق في هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة».واتهمت الولايات المتحدة، في أبريل، روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول

وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون: «نحذر روسيا من مغبة العبث في موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية، كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق في هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة».

واتهمت الولايات المتحدة، في أبريل، روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية، وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة الميدانية. وستكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مخولة بتحديد ما إذا كان قد وقع هجوم بأسلحة كيماوية، وكذلك تحديد المسؤول عن شن هذا الهجوم. وأظهرت تحقيقات سابقة لفريق مشترك من الأمم المتحدة والمنظمة، استخدام قوات الحكومة السورية لغازي الكلور والسارين عدة مرات خلال الحرب الأهلية، فيما استخدم تنظيم «داعش» الإرهابي غاز الخردل مرة واحدة فقط. ولم تشر أي تقارير رسمية إلى لجوء جماعات أخرى من المعارضة السورية لاستخدام ذخائر سامة محظورة. وكان مسؤول بقطاع الصحة في حلب قد قال إن الضحايا عانوا من صعوبة في التنفس والتهاب في العينين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور، وهو سلاح محظور استخدامه دوليا. وطالبت دمشق مجلس الأمن الدولي بإدانة قصف حلب بـ«غازات سامة»، ونقلت وكالة «سانا» أن وزارة الخارجية وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن اعتداء التنظيمات الإرهابية بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب"، وطالبت فيهما مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية. فيما رد البنتاجون ودعا الحكومة السورية إلى عدم استخدام «ذرائع كاذبة» لشن ضربات جوية على منطقة عدم التصعيد في إدلب. وقال روبرتسون: «نتواصل على مستويات عليا مع الحكومة الروسية والجيش الروسي لتوضيح أن أي هجوم على إدلب سيمثل تصعيدا طائشا للصراع». كانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت، الأحد، إن طائراتها الحربية نفذت ضربات جوية ضد مسلحين في إدلب حملتهم مسؤولية إطلاق الغاز السام على حلب. ونشرت الوزارة فيديو من أحد مستشفيات حلب، إلى حيث تم نقل المتضررين نتيجة الهجوم الكيميائي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأفادت الوكالة السورية للأنباء «سانا» بأن عدد المصابين نتيجة الهجمات الإرهابية، باستخدام الكلور وصل إلى 107 أشخاص، بينهم نساء وأطفال. ويتم تقييم حالة المصابين الصحية بالخفيفة والمتوسطة، ويعانون من الاختناق وغيرها من الأعراض، التي تدل على التسمم. وقصف المسلحون من منطقة خفض التصعيد في إدلب مناطق سكنية في حلب، هي حي الخالدية وحي الزهراء وشارع النيل، باستخدام قذائف تحتوي على الكلور. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «إن قصف مدينة حلب السلمية، التي نفذها إرهابيون ومتشددون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم وهو محاولة لتقويض عملية تطبيع الحياة في سوريا، التي تخضع لإدانة غير مشروطة من المجتمع العالمي بأسره». وأدى اتفاق روسي تركي في سبتمبر إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح إلى تجنب هجوم للجيش على محافظة إدلب.

شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يحذر روسيا من العبث بموقع هجوم حلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .