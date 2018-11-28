هيئة الزلازل العراقية: هزة أرضية تضرب قضاء خانقين فى ديالى

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن "المراصد الزلزالية سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 3.4 على مقياس ريختر.
وأضافت أن "الهزة الأرضية كانت على بعد 24 كيلومترا من مركز المدينة، وكانت على عمق 10 كيلومترات من باطن الأرض"، مشيرة إلى أن "المواطنين شعروا بها في قضاء خانقين والمناطق المحيطة بها"، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.
وكانت هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت - في وقت سابق - أن هزة أرضية ضربت خانقين وكلار بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر.
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