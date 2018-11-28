شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الصحة تتساءل عن آلية تطبيق نظام الباركود للأدوية وموعد تعميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى ووزيرة الصحة، بشأن آلية تطبيق نظام الباركود للأدوية وموعد تعميمه بشكل كامل.

وقالت إن سوق الدواء فى مصر، عنوانه عدم الرقابة الفعلية من قبل أجهزة الدولة، ومشهود بانتشار مصانع بير السلم، حتى وصل بنا الحال إلى بيع أدوية منهية الصلاحية فى الأسواق الشعبية.

وأضافت أن وزارة الصحة أعلنت عن استحداث تطبيق الباركود ثنائى الأبعاد على الأدوية ، مؤكدة أن هذه المنظومة الجديدة سيكون لها دور فى إحكام الرقابة على سوق الدواء بمصر وحماية المواطن من أى غش فى مصانع بير السلم، يؤثر على صحته، وكذلك تتبع رحلة علبة الدواء من تصنيعها إلى الموزع ثم إلى الصيدلية، لإحكام السيطرة.

وطالبت وزارة الصحة، بتوضيح آلية التطبيق للمنظومة وكذلك موعد الانتهاء منها والتكلفة المادية الموضوعة لهذا الهدف.