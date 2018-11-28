شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يرد على إعفاء الأخشاب " التركية " من الجمارك:اتفاقية تجارة حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب محمد الغول، إعفاء الخشب التركى من الجمرك تماماً، فى حين أن هناك مصانع مصرية تنتج تلك الأخشاب، منها مصنع دشنا، الذى يحوى الآن كميات كبيرة من الأخشاب التركية، بلا بيع أو شراء ، وعقب عمرو نصار وزير الصناعة، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه لم يتخذ أى قرار بإعفاء الأخشاب التركية، خاصة وأنها تخضع لاتفاقية تجارة حرة مع تركيا، بالتصديروالاستيراد دون جمرك، وأن الوزارة تراجع تلك الاتفاقية فى الوقت الراهن .

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