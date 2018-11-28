وزير التعليم يوجه ضربة للدروس الخصوصية

كتبت- نرمين عِشرة:

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضربة للدروس الخصوصية التي تستهدف طلاب الصف الأول الثانوي بعد اعتبار امتحانات الفصل الدراسي الأول تجريبية ولا تضاف لدرجات النجاح والرسوب.

وقرر شوقي عقد امتحان آخر الفصل الدراسي الأول بشكل تجريبي على ألا تضاف درجاته للمجموع الكلي للعام الدراسي ولا تحتسب ضمن النجاح والرسوب؛ من

أجل تدريب الطلاب على نظام الامتحان الجديد وإزالة رهبتهم من الدروس.

وتحتسب درجات العام الدراسي في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني،...