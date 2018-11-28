إسرائيل.. فيلم رعب على سكة الحديد

السكك الحديدية في إسرائيل تلوم شابا أقدم على الانتحار على سكة الحديد وتقول إنه سبّب الأذى للمسافرين ولسائق القطار بعد أن نشرت الفيديو المروع على الملأ دون إرفاق تحذير للمشهد القاسي

أثارت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية، أو “قطار إسرائيل” باسمها في إسرائيل، أمس الاثنين، ضجة كبرى بعد تعميم بيان من مكتبها الإعلامي عن حادثة انتحار على السكك الحديدية أدت إلى تأخير كبير في مواعيد القطارات، مرفقة فيديو يوثق انتحار الشاب يظهر فيه تطاير أجزاء جسمه على المسافرين.

وبعد توجه الإعلاميين لمكتب إعلام القطار لتوضيح الشبب وراء نشر الفيديو القاسي، أوضح المتحدث باسم القطار أن النشر جاء بموجب مبدأ الشفافية والدقة، لكن الرد الأصعب جاء حين علت أصوات الانتقادات التي قالت إن قطار إسرائيل انتهك قداسة الميت وراح يتاجر بالصور لكي يبرئ نفسه من إخفاقات القطار في الأشهر الأخيرة.

فكان رد المتحدث باسم القطار المرة أن الانتقادات يجب أن توجه للشاب الذي انتحر وسبب الأذى للمسافرين ولسائق القطار. “إن كنت ترغب في الانتحار، فننصحك بتناول الحبوب بدل القفز باتجاه قطار سريع”.

وتساءل صحفيون تلقوا البيان من إعلام القطار لماذا قامت شركة القطار بإرفاق الفيديو المروع على العامة، هل السبب هو أن السكك الحديدية تريد أن تدافع عن سمعتها التي تدهورت في الأشهر الأخيرة جرّاء التأخيرات المتزايدة والزحمة الخانقة في أرصفتها ومقطوراتها، وتصد الانتقادات التي تلحق إدارتها.

ووصف إسرائيليون تصرف إعلام القطار بأنها غير إنسانية وغير مسؤولة، فكان يجب عليها أن لا تنشر الفيديو القاسي على الملأ أو على الأٌقل أن تقوم بتعديله من باب احترام مشاعر المشاهدين.