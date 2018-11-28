دوري الأبطال: مانشستر يونايتد ويوفنتوس الى ثمن النهائي

مهاجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو (وسط) يحتفل مع زملائه بتأهل فريقه الى الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا. 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

بلغ مانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزهما على يونغ بويز السويسري وفالنسيا الاسباني بنتيجة 1-صفر تواليا في الجولة الخامسة الثلاثاء.

وسجل البلجيكي مروان فلايني هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، في حين سجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 59.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة مقابل 10 لمانشستر يونايتد و5 لفالنسيا الذي سيتابع مشواره في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

على ملعب اولدترافورد، عانى مانشستر يونايتد صعوبة بالغة للخروج فائزا وحسم التأهل وانتظر حتى الوقت بدل الضائع لينقذه فلايني بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

والمفارقة أنه الهدف الاول لمانشستر يونايتد على ارضه في دوري الابطال هذا الموسم بعد تعادله مع فالنسيا سلبا وخسارته امام يوفنتوس صفر-1.

وبعد العرض المخيب لمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس على ارضه (صفر-صفر) في الدوري المحلي، قرر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو استبعاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو من التشكيلة الاساسية، في حين لم يتواجد التشيلي الكسيس سانشيز حتى على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وبدأ الشياطين الحمر المباراة بقوة لكن التسرع كان السمة الرئيسية لمهاجميه وتحديدا الفرنسي انطوني مارسيال والانكليزي ماركوس راشفورد الذي اضاع اول فرصة حقيقية عندما انفرد بحارس يونغ بويز وسدد الكرة من فوق لتحط على الشباك (10).

واستمر اهدار الفرص لمانشستر يونايتد مرة جديدة من قبل راشفورد قبل نهاية الشوط الاول بقليل. وتواصلت افضلية مانشستر يونايتد في الشوط الثاني لكنه يدين كثيرا الى حارسه مرماه الاسباني دافيد دي خيا الذي انقذ مرماه من هدف مؤكد عندما تعملق في التصدي للكرة وهي تجتاز خط المرمى بحركة رائعة (65).

ولعب مورينيو اوراقه الثلاثة المتمثلة ببوغبا ولوكاكو والاسباني خوان ماتا قبل ان يأتيه الخلاص عن طريق فلايني الذي تلقى كرة رأسية من لوكاكو داخل المنطقة، فسيطر عليها واستدار على نفسه قبل ان يسددها بعيدا عن متناول حارس يونغ بويز، ليمنح فريقه الفوز والتأهل.

وفي تورينو، جدد يوفنتوس فوزه على فالنسيا بهدف نظيف سجله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 59 بعد تمريرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وثأر رونالدو صاحب الرقم القياسي من الاهداف في المسابقة القارية (121 هدفا) على طريقته الخاصة، لطرده في مباراة الذهاب بعد مرور 20 دقيقة، فقط ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين لكنه خرج فائزا بهدفين نظيفين.

وفي الجولة الاخيرة، يحل يوفنتوس ضيفا على يونغ بويز، ومانشستر يونايتد على فالنسيا لحسم صدارة المجموعة.