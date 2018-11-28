دوري الأبطال: بايرن يكشر عن أنيابه ويلحق بأياكس الى ثمن النهائي

لاعب وسط بايرن ميونيخ اريين روبن بحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى بنفيكا خلال لقاء الفريقين في دوري ابطال اوروبا، ميونيخ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

بلغ بايرن ميونيخ الألماني الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم الحادي عشر تواليا واياكس امستردام الهولندي للمرة الأولى منذ 13 عاما، وذلك بعد خروجهما منتصرين من الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الخامسة.

وسبق اياكس منافسه البافاري الذي يواجهه في الجولة الختامية على ملعب الأخير "اليانز ارينا" في 12 الشهر المقبل، الى حسم بطاقته بفوزه على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-صفر، قبل أن يلحق به بطل المانيا بفوزه الكاسح على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-1.

ويدين أياكس، بطل 1971 و1972 و1973 و1995 بفوزه الثالث الى الصربي دوشان تاديش الذي سجل الهدفين (68 من ركلة جزاء و72).

أما بايرن، بطل 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، فكان بحاجة الى التعادل مع ضيفه بنفيكا البرتغالي لضمان بطاقته، إلا أنه خفف الضغط عن مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش بالفوز الساحق الذي تحقق بفضل ثنائية لكل من الهولندي أريين روبن (13 و30) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 و51)، فيما كان الخامس من نصيب الفرنسي فرانك ريبيري (76) وهدف بنفيكا الوحيد لجيدسون فرنانديز (46).

وضمن أياكس تأهله الى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2005-2006 حين انتهى مشواره عند هذا الدور على يد إنتر ميلان الإيطالي، بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط، وبقي أيك أثينا دون نقاط بعد تلقيه هزيمته الخامسة تواليا.

وتنفس نيكو كوفاتش الصعداء بهذا الفوز والتأهل الذي كان سيتحقق حتى في حال التعادل، لاسيما في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق على الصعيد المحلي وآخر فصوله تعادله على أرضه مع متذيل الترتيب فورتونا دوسولدورف بعد أن كان متقدما 2-صفر ثم 3-1، ما دفع رئيس النادي أولي هونيس الى التلميح بطرح وضع المدرب على طاولة البحث في الأيام المقبلة.

وضرب بايرن باكرا حين افتتح التسجيل في الدقيقة 13 عبر روبن بهدف على طريقته المعتادة، إذ توغل في الجهة اليمنى وتلاعب بثلاثة مدافعين قبل أن يسدد الكرة بيسراه في زاوية مرمى الحارس اليوناني اوديسيساس فلاخوديموس.

وواصل روبن تألقه وأصبح اللاعب الهولندي الثاني في تاريخ المسابقة برصيد 30 هدفا أو أكثر بعد رود فان نيستلروي (56)، باضافة الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد لعبة ثلاثية بينه وبين ليفاندوفسكي وتوماس مولر الذي مرر الكرة للهولندي في العمق، فتقدم بها قبل أن يسددها بيسراه في الزاوية.

وحسم بايرن النقاط الثلاث قبل الدخول الى استراحة الشوطين باضافة الهدف الثالث عبر رأسية لليفاندوفسكي إثر ركلة حرة، ليصبح البولندي سابع لاعب يسجل 50 هدفا أو أكثر في المسابقة (دون احتساب الاهداف في الأدوار التمهيدية) بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (121) والأرجنتيني ليونيل ميسي (105) والإسباني راوول (71) والفرنسي كريم بنزيمة (59) وفان نيستلروي (56) والفرنسي تييري هنري (50).

وبعد أن قلص جيدسون فرنانديز الفارق لبنفيكا في بداية الشوط الثاني (46)، ضرب ليفاندوفسكي مجددا وأعاد الفارق الى ثلاثة أهداف بكرة رأسية اثر ركنية أيضا (51) وتخطى تييري هنري في المركز السادس على لائحة أفضل هدافي المسابقة.

واختتم بايرن المهرجان بهدف خامس سجله ريبيري بعد تبادله الكرة مع النمسوي دافيد آلابا (76).

- أعمال شغب في أثينا -

وفي أثينا، تعكر تأهل أياكس بأعمال الشغب التي حصلت في بداية اللقاء مع مضيفه أيك، إذ أصيب ما لا يقل عن ثلاثة من مشجعيه بعد اشتباكات في المدرجات التي تضمنت اطلاق مفرقعات نارية من مدرجات الملعب.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لفصل مشجعي الفريقين، وفقا لنفس المصدر، لكن ثلاثة من أنصار أياكس على الأقل أصيبوا بجراح على يد الشرطة بحسب مصور وكالة فرانس برس الموجود في الموقع.

وبعيدا عن شغب الجمهور، استحق اياكس المحافظة على سجله الخالي من الهزائم قبل الجولة الختامية التي يخوضها على أرضه ضد بايرن في 12 كانون الأول/ديسمبر، إذ سيطر على المباراة منذ البداية وهدد مرمى مضيفه في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول دون الوصول الى الشباك.

لكن بعد أن عانده الحظ في بداية الشوط الثاني باصابة القائم، جاء الفرج للفريق الهولندي عندما ارتدت الكرة من يد المهاجم الكرواتي لأيك أثينا ماركو ليفايا داخل المنطقة فنال انذاره الثاني وطرد، فيما حصل اياكس على ركلة جزاء نفذها تاديتش بنجاح (67).

وأفاد أياكس على أكمل وجه من النقص العددي وأضاف هدفا ثانيا بعد دقائق معدودة اثر لعبة ثلاثية بين البرازيلي دافيد نيريش والبديل المخضرم كلاس-يان هونتيلار وتاديتش الذي سدد الكرة في الشباك وسجل هدفه الثاني في اللقاء، والثالث عشر له مع 8 تمريرات حاسمة في مبارياته الـ24 الأولى مع الفريق الذي انتقل اليه الصيف المنصرم من ساوثمبتون الإنكليزي.