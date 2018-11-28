الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون العسكري

بحث رئیس الأركان العامة للجیش الكویتي الفریق الركن محمد الخضر الیوم الثلاثاء مع مستشار الدفاع الأول البریطاني لشؤون الشرق الأوسط الفریق السیر جون لوریمیر، والوفد المرافق له، الموضوعات ذات الاھتمام المشترك. وذكرت رئاسة الأركان الكویتية - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل الأحادیث الودیة ومناقشة أھم الأمور والموضوعات ذات الاھتمام المشترك لاسیما المتعلقة بالجوانب العسكریة.



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