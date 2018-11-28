شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان يطالب بالمتابعة على شبكات صرف المياه لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب يسرى الاسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمجلس النواب ضرورة أن يكون هناك استعدادات كافية من قبل الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة التى توقعتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات لليوم السابع إلى ضرورة المتابعة على شبكات صرف المياه داخل الشوارع والإعلان فى وسائل الاعلام عن حالة الطقس على مدار اليوم للوقاية من الأمطار والبرودة الجو لعدم تعرض المواطنين من الأمراض.

وكان الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أشاد بجهود الحكومة واستعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول وخاصة فى سيناء ، مؤكدا فى حواره مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، إن الاستعدادت التى قامت بها الحكومة جعلتنا لم نشعر بأن هناك أزمات .