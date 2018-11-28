شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مذيعو الجزيرة يتم تدريبهم فى معاهد أمنية قطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قناة الجزيرة تحدث حالة من الصراع على المستوى المذيعين بشأن سياساتها الإعلامية، حيث تدربهم على تبنى خطاب تحريضى، والاستعانة ببعض الكوادر وتنشئتهم سياسيا بما يتوافق مع السياسة التحريرية للقناة القطرية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قناة الجزيرة تجرى عملية تغيير للعقيدة السياسية لمذيعيها، وتجعلهم موجهين رأى وفكر مثل ما فعلت بمذيعين مثل فيصل القاسمى وجمال ريان وغيرهم، وتعودهم على تبنى خطاب مضلل للرأى العام.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن قناة الجزيرة القطرية تضع أولا السياسة الإعلامية المحرضة التى تتبناها، ثم تستعين بمذيعين يتم تنشئتهم وتدريبهم فى معاهد أمنية واستراتيجية تابعة لقطر، بحيث يكونوا قادرين على تنفيذ أجندة النظام القطرى، فتلك هى الخطة التى يتبعها تنظيم الحمدين فى تعامله مع المذيعين بقناة الجزيرة.