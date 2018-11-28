شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يهدد بإحالة بكر أبو غريب للتحقيق والنائب يعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على المساواة بين النواب فى وقت التحدث تحت القبة، ولا يجوز منح نائب مدة أكثر أو أقل من نائب أخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، وردا على النائب بكر أبو غريب، الذى طالب رئيس البرلمان ، بالسماح له بزيادة مدة التحدث فيما يخص طلب الإحاطة الخاص بتشكيل لجنة لحل مشكلة منطقة عرب مساعد بمحافظة الجيزة المتعلقة بالصناعة والموجه لوزير الصناعة والتجارة، قائلا: لو بناء عليه ومش هتكلم بتفاصيل مش هطلب الكلمة تانى وخلاص على كدة.

وعلق الدكتور على عبد العال قائلا: ماذا يعنى هذا الموضوع اللائحة الداخلية واضحة، وهذه طريقة حديث لا يمكن أن تكون مع رئيس البرلمان، وأسحب حديثك وإلا سأحولك للتحقيق ، وهو ما استجاب له النائب بكر أبو غريب قائلا :"حضرتك سمعت غلط يا فندم"، فسمح له "عبد العال" باستكمال إلقاء طلب الإحاطة .