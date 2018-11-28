مشروع كهربائي بحري سيربط المغرب بالبرتغال

يستعد المغرب والبرتغال لإنشاء سلك كهربائي بحري، وسيربط بين البلدين قبل عام 2030، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ ألف ميگاواط، حسب ما أعلن عنه كل من وزير الطاقة عزيز رباح، والمسؤول الطاقي البرتغالي جواو گالامبا، غداة فتح باب طلبات العروض الخاصة بالمشروع خلال الأسبوع الجاري، والذي سيتم خلال سنة 2019.

ويرتقب أن تبلغ التكلفة المحتملة للمشروع بين 600 و700 مليون أورو. وقال رباح إن المشروع هو الثاني من نوعه في ربط المغرب بأوروبا، فيما اعتبر گالامبا أن التدفقات الكهربائية ستسير عبر السلك البحري في كلا الاتجاهين بحسب حاجيات الرباط ولشبونة.