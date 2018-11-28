سوفت گروب  تنوي استثمار 1.2 مليار درهم

أعلنت مجموعة سوفت گروب أنها عازمة على مضاعفة استثماراتها في قطب المغرب الاقتصادي الدار البيضاء، وهو ما سيتم بضخ 1.2 مليار درهم من الاستثمارات في عدة مشاريع، من ضمنها مشاريع عقارية معدة للإيجار.

وتسعى المجموعة إلى مضاعفة استثماراتها في السوق، عبر مجموعة سوفت گروب للعقارات ومشروع سوفت بارك، باعتباره المنطقة الصناعية واللوجيستية الأكبر للشركة، إذ تتجاوز مساحته الإجمالية 13 هكتارا، وتمتلك المجموعة منها مساحة 300 ألف متر مربع من المخازن، ما يرفع المساحة المستغلة من طرف المجموعة في هذا النوع من الاستثمارات إلى 500 ألف متر مربع.

وتستثمر المجموعة عبر عدة مشاريع عقارية لها، منها سوفت لوجيستيك، الممتد على مساحة تقدر بحوالي 90 ألف متر مربع، وسوفت فاكتوري المتواجد في منطقة عين السبع الصناعية شمال الدار البيضاء، والذي يمتد على مساحة تقدر بـ 18 ألف متر مربع، ويحتوي على 17 مبنى تغطي كل منها 1200 متر مربع، مخصصة للتخزين للشركات الصغرى والمتوسطة. وتشتغل المجموعة أساسا في أربعة مجالات صناعية، تتنوع بين صناعة النسيج والملابس الجاهزة، وأيضا العقارات والمواصلات واللوجيستيك، كما تمتلك سوفت گروب علامات تجارية كعلامة ديامونتين، وتوظف المجموعة التي تملكها عائلة القباج، حوالي 3 آلاف و500 أجير داخل وخارج المغرب.

وتنشط المجموعة التي تعود أولى شركاتها إلى عام 1918، وتعاقب على تسييرها أبناء وحفدة الحاج محمد القباج من خمسة أجيال، في مجالات رئيسية مرتبطة بتأجير العقارات، وهي التأجير الصناعي واللوجيستي، وتأجير المكاتب والشقق السكنية، إضافة إلى خدمات التأجير التجاري.