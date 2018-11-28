شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يكشف عن وضع آلية لتتبع المنتجات المهربة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لدعم الصناعة وزيادة فرص التصنيع والمنافسة، وكشف عن آليات تتبع المنتجات المهربة داخل الأسواق.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد .

وقال وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الملابس الجاهزة من اهم القطاعات التى فيها فرص تنافسية، و"نبذل كل الجهود الممكنة لنوقفها على رجليها"، لافتا إلى أن بعض المصانع تحتاج إلى استثمارات كبرى وتحديث ماكينات، متابعا: "نسعى لتطوير هذه الصناعة".

وبالنسبة لمصانع "بير السلم"، أشار وزير التجارة والصناعة ،إلى أن الحكومة تسعى لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتدخل منظومة الاقصاد الرسمى ، وفيما يتعلق بمشكلة الغاز الخاص بالمصانع، قال الوزير: "نحاول بالفعل أن ننسق مع وزير البترول لنأخذ الغاز بأسعار مناسبة حتى لا يكون الغاز معوق للصناعة، ولابد ألا يكون تكلفته عالية حتى لا يكبل الصناعة والمصنعين".

وكشف المهندس عمرو نصار، عن دراسة آلية لتتبع البضائع المهربة داخل الأسواق، وقال إن تهريب البضائع خاصة فى الملابس الجاهزة من التحديات الكبيرة للصناعة، وتابع: "نحاول أن نضبط المنافذ حتى لا يتم اختراقها على الحدود، وندرس مع عدة جهات تتبع المنتج داخل الأسواق لنعرف كيف داخل ومن المسئول عن تهريبه، فأى منتج له طريقين شريعين، إما مصنع داخل مصر، أو مستورد بطريقة شرعية، أم غير ذلك فهو مهرب، لذلك سيتم الرقابة على المنتج المهرب داخل الأسواق".