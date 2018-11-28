مصر بالمستقبل للأنباء: حزب الله اصدر امر نوابه وحلفائه لشن حملة على الحريري

لفت مصدر في "​تيار المستقبل​" عبر صحيفة "الأنباء الكويتية الى أن "​حزب الله​ اصدر امر عمليات لنوابه وحلفائه لشن حملة على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وعلى الرئيس ​رفيق الحريري​، بيد ان هذه الحملة لن تفضي الى نتيجة بل ستعقد الموقف اكثر، والحزب الذي يقول انه وفي لحلفائه مسؤول عن ضبط ألسنة هؤلاء".

وحول سؤال ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عن "ام الصبي"، قال المصدر: "ان من وضع السكين على رقبة الصبي هو من يعطل التشكيل، ويستخدم فئة لتعطيل التأليف، اي حزب الله".