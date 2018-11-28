لفت مصدر في "تيار المستقبل" عبر صحيفة "الأنباء الكويتية الى أن "حزب الله اصدر امر عمليات لنوابه وحلفائه لشن حملة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعلى الرئيس رفيق الحريري، بيد ان هذه الحملة لن تفضي الى نتيجة بل ستعقد الموقف اكثر، والحزب الذي يقول انه وفي لحلفائه مسؤول عن ضبط ألسنة هؤلاء".
وحول سؤال رئيس الجمهورية ميشال عون عن "ام الصبي"، قال المصدر: "ان من وضع السكين على رقبة الصبي هو من يعطل التشكيل، ويستخدم فئة لتعطيل التأليف، اي حزب الله".
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بالمستقبل للأنباء: حزب الله اصدر امر نوابه وحلفائه لشن حملة على الحريري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .