جنبلاط استقبل السفيرة الكندية وعرض معها التطورات السياسية

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​، ​السفيرة الكندية​ في لبنان إيمانويل لامورو، بحضور عقيلته السيدة ​نورا جنبلاط​، النائب ​وائل ابو فاعور​، ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد وعرض معها التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

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