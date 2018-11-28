قائد الجيش بحث مع الدويهي الأوضاع الراهنة في البلاد

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، النائب ​اسطفان الدويهي​ على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع الراهنة في البلاد. كما استقبل العميدين المتقاعدين ​جورج نادر​ وجهاد شاهين، ثم السيد ​طلال المقدسي​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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