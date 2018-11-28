ترامب يحذر من إلغاء لقائه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حذر من إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​قمة العشرين​ في ​الأرجنتين​ بسبب قضية أوكرانيا".

وكانت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ سارة ساندر قد أكدت، خلال مؤتمر صحفي، أن ترامب سيلتقي بوتين وعدداً من زعماء العالم على هامش قمة العشرين".

وكانت ​روسيا​ قد أكدت أنّها احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".