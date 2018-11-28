ترامب يحذر من إلغاء لقائه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر من إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في الأرجنتين بسبب قضية أوكرانيا".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندر قد أكدت، خلال مؤتمر صحفي، أن ترامب سيلتقي بوتين وعدداً من زعماء العالم على هامش قمة العشرين".
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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