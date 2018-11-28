بري لـ"النشرة": باسيل لديه نية طيبة وحماسة لحل الأزمة الحكومية

لفت زوّار ​عين التينة​ لـ"النشرة" أن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ لمس في تحرك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف والاعمال ​جبران باسيل​ نية طيّبة وحماسة.

واكد بري أمام زواره أن باسيل طرح افكارا عديدة، بقي منها ثلاث، بعدما سجّل رئيس المجلس سلبيات وإيجابيّات حول كل فكرة، آملا أن يؤدّي حراك باسيل الى تحقيق الغاية المرجوّة، خصوصا ان باسيل قال أنه يسعى لأن يؤدي حراكه الى ولادة ​الحكومة​ قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.

واوضح بري أن في الحركة بركة، وهي مكمّلة، وتحتاج الى مراجعة باسيل لرئيسي الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والحكومة ​سعد الحريري​ والأفرقاء المعنيين، لأنّ الأفكار بحاجة الى بلورة وبحث، وهي قابلة للتوافق عليها، في حال تمّ التسهيل من كل الأفرقاء.

ورفض بري الدخول في لعبة التوقيت، بإعتبار أنه لا يستطيع أن يحدّد وقتاً معيّناً للتأليف. وكرر التأكيد ان الحكومة كان يجب أن تؤلّف في الأسابيع الماضية.

ورداً على سؤال رئيس المجلس عمّا اذا كان سيتدخّل مباشرة، قال: عندما تحصل خطوات ملموسة، أتدخّل.