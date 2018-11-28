برنامج الأغذية العالمي: المعاملات التجارية في ميناء الحديدة تراجعت

أعلن المتحدث باسم ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة إرفيه فيرهوسل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "المبادلات التجارية في ميناء ​الحديدة​ اليمني انخفضت إلى النصف خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيراً إلى أنه "رغم هذا التراجع الحاد في حجم التبادلات التجارية، يبدو أن الشركات البحرية مترددة في الرسو في ميناء الحديدة بسبب انعدام الأمن السائد في هذه المدينة الاستراتيجية التي يسيطر عليها ​الحوثيون​".

لفت إلى أن "المعاملات التجارية تراجعت في الأسبوعين الماضيين بنسبة 47 بالمئة"، مشيراً إلى أن "برنامج الأغذية العالمي يساعد نحو ثمانية ملايين نسمة فقط من الشعب اليمني، وأن المساعدات الإنسانية التي نقلت عبر هذا المرفأ لم تتأثر حتى الآن".

ورأى فيرهوسل أن "أي خلل في نشاطات الميناء سيعرقل الجهود الإنسانية الرامية إلى تفادي المجاعة ورفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليمنية، ما يجعل تغذية الأسر أكثر صعوبة بالنسبة إلى معظم اليمنيين".