رئيس البرلمان الأوكراني يطلب من الناتو زيادة القوات في البحر الأسود

دعا رئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "الدول الأعضاء في حلف الناتو إلى زيادة تواجد سفنهم وطائراتهم في بحر آزوف والبحر الأسود بعد حادث مضيق كيرتش خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لأن هذا هو الضمان الأمني الوحيد".
وكان مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قد أيّد اقتراح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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