رئيس البرلمان الأوكراني يطلب من الناتو زيادة القوات في البحر الأسود

دعا رئيس ​البرلمان الأوكراني​ ​أندريه باروبي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "الدول الأعضاء في حلف ​الناتو​ إلى زيادة تواجد سفنهم وطائراتهم في بحر آزوف والبحر الأسود بعد حادث مضيق كيرتش خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ​ينس ستولتنبرغ​ لأن هذا هو الضمان الأمني الوحيد".

وكان ​مجلس الأمن​ القومي والدفاع الأوكراني قد أيّد اقتراح الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.

وكانت ​روسيا​ قد أكدت أنّها احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".