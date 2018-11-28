الخارجية الفلسطينية تحث الجنائية الدولية على فتح تحقيق بجرائم إسرائيل

حثّت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، في بيان، ​المحكمة الجنائية الدولية​ على "سرعة الانتهاء من دراساتها وفتح تحقيق في جرائم ​الجيش الإسرائيلي​ والمستوطنين والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

ودانت الخارجية الفلسطينية "مصادرة إسرائيل أكثر من 267 دونما من الأراضي التابعة لكنيسة دير اللاتين بالأغوار الشمالية شمال شرق ​الضفة الغربية​، وتخصيصها لأغراض استيطانية".

كما طالبت المجتمع الدولي "بالخروج عن صمته ولا مبالاته تجاه عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، والضغط على الاحتلال لإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر مصادرة 267 دونما، تعود لكنيسة اللاتين، في منطقة الأغوار الشمالية.