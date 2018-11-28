مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نزوح 500 أسرة يمنية جراء القتال بالضالع

أعلنت ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​، في تقرير صادر عنها، عن "نزوح 500 أسرة جراء القتال من مديرية "دمت" بمحافظة الضالع جنوبي ​اليمن​ إلى مدينة عدن خلال الفترة من 17 حتى 23 تشرين الثاني الحالي".

وأوضحت المفوضية أنه "لا يزال هناك العديد من المدنيين الذين يتواجدون في القرى القريبة من الخطوط الأمامية للمواجهات في المديرية ذاتها التي اشتد فيها القتال".

ولفتت المفوضية إلى أنها "قدمت مساعدات نقدية إلى حوالي 3500 أسرة في عدن، وأنها حددت مساعدة 1800 أسرة خلال الأسابيع المقبلة، استنادا إلى تقييمات الاحتياجات الإنسانية، دون ذكر حجم المبلغ".

وسيطرت القوات الحكومية اليمنية على معظم محافظة الضالع، فيما لا يزال ​الحوثيون​ يبسطون نفوذهم على بعض المناطق بالمحافظة، وبينها أجزاء من مديرية "دمت".