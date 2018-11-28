سيناتورة أسترالية لخصومها: لا تستحقون وصف "رجل"

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - في كلمتها بالبرلمان الأسترالي، شنت السيناتورة الأسترالية سارة هانسون-يانغ هجوما عنيفا على سياسيين خصوم لها على خلفية ما وصفته بالبلطجة والإهانات.
وأضافت سيناتورة حزب الخضر إن النساء اللاتي يمارسن السياسة في أستراليا يشعرن بالاشمئزاز وفاض بهن الكيل من "الإهانات المقرفة والاعتداءات من مجموعة معينة داخل البرلمان".
وحددت هانسون-يانغ أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم باري أوسوليفان وفريزر أنينغ، وكوري برناردي وديفيد ليونهلم واتهمتم بأنهم لا يستحقون لقب رجل.
قائد الخضر ريتشارد دي ناتال هاجم في وقت سابق السيناتور أوسوليفان واصفا إياه بـ "الخنزير" خلال مشادة عنيفة دافع خلالها عن بهانسون- يانغ.
وأفادت تقارير أنه تقرر إيقاف زعيم الخضر ريتشارد دي ناتال عقابا له على وصف السيناتور أوسوليفان بالخنزير.
وقالت هانسون- يانغ في كلمتها أمام البرلمان الثلاثاء : "باعتباري الشخص الذي وجهت إليه التعليقات المثيرة للاشمئزاز من السيناتور أوسوليفان، أشعر بالامتنان لموقف ناتال الداعم لي".
وأردفت: "الرجال الحقيقيون لا يسبون ويهددون النساء، ولا يوجهون إليهم إهانات مشينة، ولا يمارسون البلطجة في أماكن العمل".
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