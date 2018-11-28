5 أساليب لتقليل فاتورة الكهرباء في أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - مع الطقس الدافئ، يسعى الأستراليون إلى طرق غير مكلفة لخفض استهلاك الكهرباء خلال الصيف.

وتتزايد فواتير الكهرباء عندما يكون لديك عائلة تعيش في منزلك.

بيد أنه من خلال بعض التعديلات البسيطة، تستطيع تقليص مئات الدولارات من استهلاك الطاقة لديك.

ثمة 5 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء التي تعاني منها معظم العائلات الأسترالية وفقا لما يلي:

1- الماء الساخن

يعد الماء الساخن أحد أكبر المصادر المستهلكة للطاقة في المنزل.

ولذلك احرص على غسيل الملابس بالمياة الباردة فقط، وقم بتشغيل غسالة الأطباق فقط عندما تكون ممتلئة بالأطباق التي يستحسن كشطها من بقايا الطعام قبل غسلها.

2- التحكم في المناخ

عادة ما يكون التسخين والتبريد من أكبر الأشياء المستهلكة للطاقة.

في فصل الشتاء، احرص على جعل الحرارة بين درجتي 18 إلى 20 سلزيوس.

أما في فصل الصيف، ضع مؤشر الترمومتر بين درجتي حرارة 25 إلى 27 سلزيوس.

أي درجة حرارة إضافية تزيد من من طاقة التسخين والتبريد المستخدمة بنسبة تتراوح من 5 إلى 10%.

3-مراقبة النوافذ

حوالي 40% من الحرارة داخل منزلك قد تتسرب خارج النافذة.

لذلك، يستحسن أن تقوم في فصل الصيف بإغلاق الستائر خلال الوقت الحار من اليوم . أما في المساء فقم بفتح الستائر والنوافذ للسماح بخروج الهواء الدافئ .

4- استخدام الأجهزة بحكمة

قد تكون الأجهزة مسؤولة عن حوالي 33.4% من فاتورة الطاقة لديك، لذلك قم بفصل الثلاجات الإضافية عندما لا تكون في حاجة إليها وفكر في التخلص منها.

كما يجب استخدام أغطية "الحلل" عند الطهي والاكتفاء بملء الماء الضروري فقط سواء عند إعداد الطعام أو داخل الغلايات الكهربائية.

5- قم بإغلاق الأجهزة المعلقة على الحائط عندما لا تكون في حاجة إلى استخدامها، مما يمثل أسلوبا سهلا لتوفير الطاقة.

وعلاوة على ذلك، فإن طهي الطعام خارج أوقات الذروة يمكن أن يقلل فاتورة الكهرباء إلى النصف.

مكيفات الهواء تمثل أيضا سببا رئيسيا في استهلاكك للطاقة خلال موسم الصيف.

إذا استطعت تقليل استخدام مكيف الهواء الخاص بك من ست ساعات إلى ثلاث ساعات في اليوم ، فإن ذلك يمكن أن يترجم إلى توفير بنحو 150 دولارًا في 3 أشهر.

تنظيف الغبار من المرشحات يقلل الطاقة أيضا لأن الأجهزة ستعمل آنذاك بكفاءة أكبر.