أستراليا.. طقس سيدني العاصف: معدل شهر من الأمطار يتساقط في ساعتين

اضطرت السلطات المختصة الى إلغاء رحلات الطيران، وتعليق بعض القطارات بسبب الأمطار الغزيرة والفياضانات التي تشهدها سيدني هذا الصباح.

خدمة الطوارئ في نيو ساوث ويلز قامت بست عمليات انقاذ من الفياضانات حتى الساعة، وتتوقع المزيد.

وبحسب مرصد Weatherzone للأرصاد الجوية، فإن كمية الأمطار التي تساقطت في أقل من ساعتين تساوي المعدل الشهري لنوفمبر/تشرين الثاني.

فمن المتوقع أن يتساقط أكثر من 200 ملمتر من الأمطار اليوم في سيدني في وقت لا يزيد معدّل كميات الأمطار التي تسقط خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بأكمله عن 48 ملمتراً.

هذا وأصدرت الشرطة في ولاية نيوساوث ويلز تحذيراً لكل السائقين على الطرقات بتوخي أقصى درجات الحذر، وذلك تزامناً مع هطول غزير للأمطار في مناطق عدّة من الولاية.

وقد أثر الطقس على النقل العام حيث تأخر بعض الباصات على الركاب والغيت العديد من رحلات القطار.

وهبّت سلسلة من العواصف الرعدية القوية فجراً متجهة عبر المناطق الواقعة شمال العاصمة سيدني، الأمر الذي رفع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

أما المناطق الاكثر عرضة للخطر فهي تلك القريبة من مدينتي سيدني و Illawara.

وفيما أصدرت السلطات تحذيراً من احتمال حدوث فيضانات في كافة أنحاء الولاية، حثّ كبير المحقّقين في شرطة NSW Phillip Brooks السائقين على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ناصحاً المواطنين بتجنّب الخروج من منازلهم إذا أمكن.

وعلى مواقع التواصل الإجتماعي شارك المستخدمون صور وفيديوهات من العاصفة واستخدموا وسم #SydneyStorm.

وفي مطار سيدني، يواجه الركاب تأخيرات طويلة والغاء لبعض الرحلات. ولم تتمكن رحلات دولية وصلت من الهبوط على الأرض المطار.