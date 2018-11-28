أستراليا: مكتب الأرصاد الجوية يحذر من فياضانات مرتقبة بسيدني

أصدر مكتب الأرصاد الجوية صباح اليوم تحذيرا من احتمال حدوث فياضات في ايلاوارا ومنطقة Blue Mountains وسيدني والمواقع المحيطة بها وذلك بسبب ما ستشهده هذه المناطق خلال يوم الاربعاء من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وفي الوقت الذي وصل فيه منسوب المياه في سيدني الى 40.2 مليميتر خلال هذا الشهر، يتوقع مكتب الارصاد الجوية بأن يصل منسوب المياه في سيدني الى ضعف الرقم المذكور.

يتوقع مكتب الأرصاد الجوية كذلك أن تصل سرعة الرياح من 60 الى 70 كلم في الساعة وقد تصل الى 90 كلم في الساعة وقد تنتقل هذه الرياح العنيفة من المناطق الشرقية الى الجنوبية خلال مساء الاربعاء.

يذكر أن أستراليا شهدت يوم الخميس السابق عاصفة رملية حولت السماء الى اللون البرتقالي وأثارت مخاوف بشأن جودة الهواء.