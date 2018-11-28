أستراليا: موريسون يعلن مايو أيار شهر الانتخابات الفيدرالية

باتت البلاد مستعدة لمواجهة انتخابية حاسمة في أيار/مايو المقبل بعد أن حدّد رئيس الوزراء سكوت موريسون أمس موعدا لعرض خطته للموازنة للعام القادم.

وأعلن موريسون أنّه سيطرح خطة إنفاق وطني جديدة في 2 نيسان/إبريل، متعهدا بتحقيق فائض مالي ومشيدا بإدارة حزبه للاقتصاد المزدهر في تصريحات تعطي فعليا إشارة الإنطلاق للحملة الانتخابية للعام 2019.

وعلى صعيد متصل وفي انتاكسة جديدة للحكومة التي فقدت أغلبيتها في البرلمان، أعلنت النائبة جوليا بانكس أمس قرارها ترك حزب الأحرار وبقاءها كمستقلة، مشيرة إلى أنها ستنظر في مستقبلها السياسي بحلول العام القادم.

وتحدثت بانكس عن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، قائلة أن تحدي القيادة الذي أطاح برئيس الوزراء السابق مالكوم تيرنبول كشف الدوافع الشخصية للأعضاء الأحراريين على حساب المصلحة العامة للأستراليين حسب تعبيرها.

واعتبرت بانكس أن حزب الأحرار تغير بشكل كبير بسبب ما اسمته الجناح اليميني الرجعي والذي بات يتحدث عن نفسه بدلا من الاستماع لمطالب المواطنين.