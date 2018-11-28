وزير الخارجية التركي يؤكد: سمعت تسجيلات لحظات قتله وتقطيعه

جانب من مظاهرات جابت العالم للمطالبة بمحاسبة بن سلمان عن قتل خاشقجي

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه استمع للتسجيل الصوتي، الذي يوثق لحظات مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده السعودية بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

وحسب ترجمة عربي 21، قال في مقابلة مع صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، وتناقلتها وسائل الإعلام التركية، صباح الثلاثاء، إن أجهزة الاستخبارات لا تكشف عن مصادرها إلا أنني استمعت للتسجيل حيث تم قتله خلال سبع دقائق.

وأوضح، أن الجريمة ارتكبت عمدا، وليس أنهم قرروا قتله بعد فشلهم في إقناعه بالعودة.

وأردف، "أعضاء الفريق السعودي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرؤوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل".

وأشار إلى أنه يسمع بالتسجيل الصوتي كيف كان يعطي رئيس الطب الشرعي التعليمات، وكان يستمع للموسيقى أثناء تقطيع الجثة.

وأضاف تشاووش أوغلو، أن الطبيقي على ما يبدو كان مستمتعا أثناء قيامه بذلك، "هو يحب التقطيع. هذا مقرف ومروع".

وفي رده على تساؤل حول سبب اختيار الفريق السعودي لقتل خاشقجي في تركيا، قال إنهم "كانوا يعتقدون بأن لا أحد يستطيع أن يفعل معهم شيئا، بدعوى أن القنصلية السعودية التي ذهب إليها خاشقجي للحصول على وثيقة تعد أرضا سعودية".

وقال وزير الخارجية التركي، إن "العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابة، من هو المتعاون المحلي؟".

ولفت إلى أن السلطات السعودية، أرادت إرسال صور تقريبية للمتعاون المحلي، متسائلا: "لماذا صور وهم يعرفون أسماءهم؟".

وأضاف أن "الادعاء العام السعودي يطلب منا المعلومات، إلا أنهم في الوقت ذاته لا يعطوننا المعلومات".

وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش اجتماعات قمة العشرين في الأرجنتين، أوضح تشاووش أوغلو، أن الرئيس التركي يجري تقييما حول ذلك، وأن "ابن سلمان في اتصال هاتفي سابق معه، طلب ذلك، ولم يعطه أردوغان إجابة وقتها".

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن العديد من الأطراف الدولية حمّلت ولي العهد السعودي مسؤولية جريمة قتل خاشقجي.

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