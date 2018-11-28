كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلوفينيا تعين أول امرأة لقيادة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينّت سلوفينيا اللواء "الينكا ارمينك" رئيسا للجيش مما يجعلها المرأة الوحيدة المسؤولة عن جيش بلد بحلف الأطلسى "ناتو". وتعد ارنيكا، أول امرأة تشغل رئيس الأركان العامة للجيش السلوفيني، لتتولى منصبها من سلفها "الان جدير" يوم الاربعاء. وخدمت إيرمينك في الجيش منذ عام 1991، وهو العام الذي أعلنت فيه سلوفينيا استقلالها عن يوغوسلافيا، درست في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية وجامعة كينجز كوليدج، وكلاهما في لندن.

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