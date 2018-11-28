كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع الانبعاثات الحرارية فى 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع أن ترتفع الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري في عام 2030 ما بين 13 مليار و 15 مليار طن أكثر من المستوى المطلوب للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض في حدود درجتين مئويتين خلال القرن الجارى، حسب تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وحلل تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة السنوي التاسع، أثر أهداف وسياسات خفض الانبعاثات في البلدان، وما إذا كانت كافية للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى عتبة أكثر أمانًا أقل من 2 درجة مئوية.

ويأتي هذا التقييم قبل بضعة أيام من بدء مؤتمر مناخ الأمم المتحدة في بولندا من 2 إلى 14 ديسمبر، وستنتج المحادثات "كتاب القواعد" حول كيفية تنفيذ اتفاقية باريس 2015 التي تهدف للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما بين 1.5 و 2 درجة مئوية.