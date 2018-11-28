كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تؤكد انفتاحها على تفتيش منشآتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، نقلاً عن مصدر دبلوماسى كبير، أنّ الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، يرغب فى السماح للمفتشين بالدخول إلى المجمع النووى الرئيسى للبلاد المنعزل فى يونجبيون.

وقال المصدر "أنا أتفهم أن الرئيس كيم قال للرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن" خلال قمتهم في سبتمبر أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة فإنه لن يكون فقط على استعداد لإغلاق منشآت يونجبيون النووية، ولكن أيضا السماح بالتفتيش".

وأضاف المصدر أن "مون" نقل الرسالة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عندما التقى الاثنان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر.