كوريا الشمالية مستعدة للسماح بتفتيش موقع نووي

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر دبلوماسي كبير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونجبيون.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله: "على حد فهمي، فإن الزعيم كيم أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن خلال قمتهما في سبتمبر، أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة فإنه لن يكون فقط مستعداً لإغلاق منشآت يونغبيون النووية بل سيسمح أيضاً بالتحقق".

وذكر المصدر، أن مون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسالة عندما اجتمعا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

وعبر كيم في السابق عن استعداده لإغلاق الموقع إذا اتخذت واشنطن خطوات "مماثلة" لكن لم ترد أنباء عن استعداده للسماح للمفتشين بالتحقق.

وشددت الولايات المتحدة على أهمية التحقق خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.