ريال مدريد “يسقط” روما بثنائية ويبلغ ثمن نهائي عصبة الأبطال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، انتصارا مهما على ضيفه روما الإيطالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما، في إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، انتفض الفريق الملكي في النصف الثاني من اللقاء، ووقع هدفين اثنين، الأول كان من توقيع الويلزي غاريث بايل، في الدقيقة 47، والثاني جاء بملسة لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 54.

وبهذا الانتصار، ضمن الفريق الإسباني، صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، كما خطف الفريق الإيطالي هو الآخر بطاقة العبور لثمن النهائي مستقيدا من هزيمة سيسكا موسكو الروسي، بمديانه أمام فيكتوريا بيلزن التشيكي.