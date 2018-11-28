الحكومة تقترح تعويضا ماليا للجنة تحكيم جائزة الصحافة.. وتحدث جائزة الكاريكاتير

2تعتزم حكومة سعد الدين العثماني، المصادقة يوم الخميس المقبل، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مرسوم يتم بموجبه تغيير مرسوم إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الوطنية، ويرتقب المصادقة على تعديل المادة الخامسة من المرسوم، والتنصيص على منح تعويض مالي جزافي لرئيس وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة.
وينص المرسوم على أن قيم التعويض ستحدد قيمته بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المرسوم أيضا ينص على إحداث جائزة “صحافة الرسم الكاريكاتوري”، من أجل مكافأة أفضل الأعمال المهنية للرسوم الكاريكاتورية، وإيلاء الإهتمام هذه الفئة.
وتقول المذكرة التقديمية للمرسوم، إن إحداث الجائزة الجديدة يهدف إلى دعم الإبداع الفني والثقافي من خلال تثمين جهود الصحافيين المبدعين في فن رسم الكاريكاتور، وتحفيزهم على الارتقاء بمسار الفكر والثقافة وإعلاء قيمة الإبداع.
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