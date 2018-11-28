فوز “ملغوم” لاتحاد طنجة على إليكت التشادي في الدور التمهيدي لعصبة الأبطال

حقق فريق اتحاد طنجة، ممثل الكرة المغربية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، إلى جانب الوداد البيضاوي، انتصارا صغيرا، على فريق إليكت سبورت التشادي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “ابن بطوطة”، في ذهاب الدور التمهيدي.

ووقع الهدف الوحيد للفريق الطنجاوي، اللاعب عمر العرجون، في الدقيقة 44 من زمن الجولة الأولى، عن طريق ضربة جزاء، وهو الهدف الوحيد الذي بقي يتيما إلى غاية نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وعلى الرغم من هذا الانتصار، إلا أن مهمة الفريق المغربي، مازالت صعبة للغاية من أجل بلوغ الدور الأول، إذ سيكون مطالبا بتأكيد الانتصار، أو التعادل على الأقل في مباراة العودة بالتشاد.