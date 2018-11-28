انت الان تتابع أحمد موسى للخطيب: فين الأهلي؟ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ م

محمود الخطيب

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا شديدًا على لاعبي النادي الأهلي، تعليقًا على خسارة الفريق الأحمر ، أمام المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، قائلًا: «من ساعة ما عرفت حاجة اسمها كورة، أول مرة أشوف الأهلي بهذا السوء، الفريق بلا روح». وانفعل موسى، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، مؤكدًا أن معظم لاعبي الفريق الأحمر ظهروا غير قادرين على اللعب، ويجب عليهم أن يعلموا أن ارتداء فانلة النادي الأهلي، شرف كبير لهم، وتابع: «مفيش حد يفتح النفس، اللاعب اللي مش قد الأهلي مع السلامة بلا رجعة».

ووجه موسى نصيحة لمسؤولي النادي الأهلي، بذبح أضحية لفك النحس الذي يلازم فريق الكرة في الفترة الأخيرة، متمًا: «من إمتى الأهلي بيخسر كل الماتشات دي ورا بعض». وتابع: «فين الأهلي وفين روح الأهلي، كان بيبقى عندنا لاعيبة على الدكة أحسن من الفرقة اللي بتلعب، ومجلس الإدارة لازم يكون عنده موقف