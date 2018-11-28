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انت الان تتابع كيف علق رضا عبدالعال على خسارة الأهلي من المقاولون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٠ م
سخر رضا عبد العال لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، من خسارة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، ليتلقى الفريق الأحمر الخسارة الثانية على التوالي في البطولة المحلية. ونشر رضا عبد العال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عقب نهاية لقاء الفريق الأحمر وذئاب الجبل مباشرة، قائلًا: "وش بريزينتيشن حلو".
ويعاني فريق الأهلي من سوء النتائج خلال الفترة الماضية، حيث خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بالهزيمة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، بعد إنتهاء مباراة الإياب بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، وفشل في المحافظة على فوزه في مباراة الذهاب. تخبطت نتائج الفريق الأحمر
ويعاني فريق الأهلي من سوء النتائج خلال الفترة الماضية، حيث خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بالهزيمة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، بعد إنتهاء مباراة الإياب بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، وفشل في المحافظة على فوزه في مباراة الذهاب.
تخبطت نتائج الفريق الأحمر لم تتوقف عن خسارة البطولة الإفريقية، وبعدها باسبوعين ودع بطولة زايد للاندية الأبطال "البطولة العربية"، أمام نظيره الوصل الإماراتي بالتعادل معه في مباراة الإياب بهدف لمثله، مستفيدًا من تعادله بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب.
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